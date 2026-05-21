Iran: EU-Kommission halbiert Wachstumsprognose für Deutschland

1 Containerumschlag im Duisburger Hafen: Die EU-Kommission halbiert die Wachstumsprognose für Deutschland wegen des Iran-Kriegs. (Archivbild) Foto: Oliver Berg/dpa Die Europäische Kommission hat ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in Deutschland im Jahr 2026 wegen hoher Energiepreise infolge des Iran-Kriegs halbiert. Die Konjunkturexperten erwarten lediglich einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,6 Prozent.







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Brüssel - Die Europäische Kommission hat ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in Deutschland im Jahr 2026 wegen hoher Energiepreise infolge des Iran-Kriegs halbiert. Die Konjunkturexperten erwarten lediglich einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,6 Prozent. Im Herbst hatten sie noch mit einem Wachstum von 1,2 Prozent gerechnet.