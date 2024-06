1 Mit einem Schlauch wird Wasser aus dem Keller des Ladens „Madison“ in der Neckarstraße gepumpt. Foto: Schülke

In drei Häusern in der Neckarstraße hat das Hochwasser am Montag Schäden verursacht. Schuld war nicht der Regen von oben, sondern der hohe Wasserstand im Neckar, der abfließendes Wasser von unten in die Kellerräume gedrückt hat.









Beim Hochwasser am Montag drang in Kellerräume in der Neckarstraße Wasser ein. Der gestiegene Pegel des Neckars drückte in die unterirdischen Kanalrohre, und dadurch kam es zu einem Rückstau an mehreren Stellen.