Folge der Wirtschaftsflaute: Schattenwirtschaft wächst auf über 500 Milliarden Euro

Die Wirtschaft in Deutschland schwächelt, die Arbeitslosigkeit nimmt zu. Da steigt der Anreiz, Geld am Finanzamt vorbei zu verdienen. Laut einer Studie florieren Schwarzarbeit und illegale Geschäfte.
Tübingen/Linz - In der Wirtschaftskrise floriert die Schattenwirtschaft in Deutschland: 2025 wurde laut einer Studie das größte Ausmaß seit mehr als zehn Jahren erreicht. Den Umfang der Schattenwirtschaft schätzen der Finanzwissenschaftler Friedrich Schneider von der Universität Linz und das Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung in Tübingen auf 510 Milliarden Euro. Im laufenden Jahr werde sie um 5,5 Prozent auf 538 Milliarden Euro steigen.