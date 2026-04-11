Folge der hohen Spritpreise: E-Autos sind im Kinzigtal immer gefragter – der große Ansturm bleibt aber aus

Aufgrund der hohen Preise für Benzin steigt die Nachfrage nach Elektro-Fahrzeugen. Diesen Trend spüren auch die Autohäuser im Kinzigtal.
Spritpreise von 2,20 Euro oder höher lassen so manchen Fahrer eines Verbrenners neidisch werden auf alle, die auf Elektroantrieb umgerüstet haben. Während auch die neue von der Bundesregierung beschlossene Regelung, dass Tankstellen nur noch einmal am Tag – um 12 Uhr – ihre Preise erhöhen dürfen, bislang zu keiner Verbesserung der Situation beigetragen hat, bleiben die Preise für das Laden der Elektrofahrzeuge auf stabilem Niveau.