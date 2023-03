1 Sales Manager Martin Weisenberger (von links), Werkstattmeister Giuseppe Sortino sowie die Geschäftsführer Andreas Weeber und Jan Jochens. Foto: Verstl

In Autohäusern kann man bald E-Bikes kaufen. So sehen es die Pläne des jungen Unternehmens „Waldbike“ mit Sitz in Calw vor.









Das junge Unternehmen „Waldbike“ hat seinen Sitz in Calw in den Räumen des Autohauses Weeber. Denn neben Jan Jochens ist Andreas Weeber, zugleich Inhaber und Chef der Autohandelsgruppe Weeber mit Sitz in Weil der Stadt, Teilhaber und Geschäftsführer von Waldbike. Das Start-up sieht sich als Ergänzung zum Individualverkehr. Folglich sieht Weeber in E-Bikes eine gute Ergänzung zum Angebot von Autohändlern.