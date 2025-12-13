Fokus auf Kinderpatenschaften: Ex-Lahrerin wird für Engagement in Indien mit Bundesverdienstkreuz geehrt

Renate Kuhn, die mittlerweile im ostwestfälischen Herford lebt, erhält am heutigen Samstag das Bundesverdienstkreuz. Damit wird sie für ihr 30-jähriges soziales Engagement geehrt.
Renate Kuhn organisiert seit 1995 mit dem Freundeskreis Indien und ihren indischen Partnern humanitäre Hilfe. Dazu gehören finanzielle Unterstützung für Bauprojekte oder die Bereitstellung von Lernmaterialien für Schulen. Eine selbstlose Aufgabe – die Früchte trägt: Für ihr Engagement wird Kuhn am heutigen Samstag im Herforder Rathaus mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.