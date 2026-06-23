Fokus auf Innenentwicklung: Warum in Haiterbach nun auch aus Spielplätzen Bauland wird

Aus Spielplätzen werden in Haiterbach nun auch Bauplätze. Mit der Änderung des Bebauungsplans „Schellenbühl“ fokussiert man sich auf die Innenentwicklung für neuen Wohnraum.

Die Stadt Haiterbach verfügt in der Kernstadt über keine städtischen Bauplätze mehr. Dabei bestehe ein großer Bedarf, wie Bürgermeisterin Kerstin Brenner jetzt im Gemeinderat unterstrich. Mit dem Bebauungsplan „Schellenbühl 7. Änderung“ werden Baulücken geschlossen, die als Spielplatz sowie öffentliche Grünflächen ausgewiesen sind.

Die Spielplätze sind in die Jahre gekommen. Außerdem, so erinnerte Brenner, sei man übereingekommen, dass man von den über 20 Spielplätzen im Stadtgebiet wegkommen wolle. Als zentralen Ersatz entsteht bis Juli kommenden Jahres auf dem Bus der Motorik-Fun-Park.

Es geht um fünf Grundstücke

Die Änderungen im Bebauungsplan, die der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung im Aufstellungsbeschluss verabschiedet hat, beziehen sich auf fünf Grundstücke. Es handelt sich um eine Gesamtfläche von 5260 Quadratmetern. Das Flurstück 2750/20 ist als Kinderspielplatz ausgewiesen. Die Flurstücke 2902/2, 2741/3 und 4664 sind als öffentliche Grünflächen ausgewiesen und vor Ort auch so vorhanden. Diese Flächen sollen in Bauplätze umgewandelt werden.

Des Weiteren möchte der Grundstückseigentümer sein großes Flurstück 2742/3 teilen und dort eine bisher ausgewiesene Grünfläche neben seinem bestehenden Wohnhaus ohne Baufenster in einen zusätzlichen Bauplatz umwandeln. Eine Erweiterung der überbaubaren Grundstücksfläche ist auch auf dem Flurstück 2742/1 geplant.

„Nicht alle wollen ein Satteldach“

Die in den seitherigen rechtskräftigen Bebauungsplänen festgesetzten Dachformen werden aufgehoben. Zulässig sind alle Dachformen. „Nicht alle wollen ein Satteldach“, begründete dies Thomas Burkhardt vom städtischen Bauamt.

Julian Däuble (CDU) begrüßte, dass man neue Wohnflächen auf den Weg gebracht habe. Allerdings tue es weh, dass so viele Ökopunkte (laut Planungsunterlagen 28.115 Punkte) dafür eingesetzt werden müssten. „Es wird nicht so viel Grünfläche zerstört“, sagte der Fraktionssprecher. Däuble regte an, Flächen zu suchen, um weitere Punkte auf dem Ökokonto anzusammeln.

Patrick Walz (UBL) fragte, ob auch Private am ökologischen Ausgleich beteiligt würden. Burkhardt informierte, dass dazu Gespräche geführt worden seien und dies anteilig umgelegt werde.

Häußler würde Ökopunkte kaufen

Markus Häußler (UBL) schlug vor, Ökopunkte zu kaufen. „Die Wiese können wir noch gebrauchen.“ Damit bezog er sich auf die vorgeschlagene Ausgleichsmaßnahme: Als Ausgleich könne man eine Fläche gleicher Größe im Außenbereich aufwerten, beispielsweise eine Wiese mit Obstbäumen bepflanzen. Wenn dies nicht möglich sei, könne man als Ausgleich trotzdem eine Obstwiese herstellen. Zum Ausgleich von 28.115 Ökopunkten bräuchte man eine Wiesenfläche von circa 0,7 Hektar.