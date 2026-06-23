Fokus auf Innenentwicklung: Warum in Haiterbach nun auch aus Spielplätzen Bauland wird

Aus Spielplätzen werden in Haiterbach nun auch Bauplätze. Mit der Änderung des Bebauungsplans „Schellenbühl“ fokussiert man sich auf die Innenentwicklung für neuen Wohnraum.
Die Stadt Haiterbach verfügt in der Kernstadt über keine städtischen Bauplätze mehr. Dabei bestehe ein großer Bedarf, wie Bürgermeisterin Kerstin Brenner jetzt im Gemeinderat unterstrich. Mit dem Bebauungsplan „Schellenbühl 7. Änderung“ werden Baulücken geschlossen, die als Spielplatz sowie öffentliche Grünflächen ausgewiesen sind.