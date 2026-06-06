Försterberg Bad Wildbad: Was wird aus einem „der besten Plätze“ der Stadt?

Einst als „einer der besten Plätze“ der Stadt bezeichnet, ist es mittlerweile um den Bad Wildbader Försterberg ruhig geworden. Wie ist der aktuelle Stand?
Der Försterberg – direkt neben dem Bad Wildbader Kurpark gelegen – hat eine bewegte Geschichte. Seit etwa sechs Jahren gehört das Gelände der Stadt. So sollte damals eine drohende Zwangsversteigerung abgewendet und eine Zerstückelung des Grundstücks, das der damalige Bürgermeister Klaus Mack als „einen der besten Plätze“ der Stadt bezeichnet hatte, verhindert werden. Die Stadt kaufte das Gelände für rund 1,6 Millionen Euro.