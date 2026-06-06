Försterberg Bad Wildbad: Was wird aus einem „der besten Plätze“ der Stadt?

Einst als „einer der besten Plätze“ der Stadt bezeichnet, ist es mittlerweile um den Bad Wildbader Försterberg ruhig geworden. Wie ist der aktuelle Stand?

Der Försterberg – direkt neben dem Bad Wildbader Kurpark gelegen – hat eine bewegte Geschichte. Seit etwa sechs Jahren gehört das Gelände der Stadt. So sollte damals eine drohende Zwangsversteigerung abgewendet und eine Zerstückelung des Grundstücks, das der damalige Bürgermeister Klaus Mack als „einen der besten Plätze“ der Stadt bezeichnet hatte, verhindert werden. Die Stadt kaufte das Gelände für rund 1,6 Millionen Euro.

Eigentlich soll ein Investor gefunden werden, der das Gelände bebaut und entwickelt. Doch passiert ist in den Jahren wenig. Auch aktuell scheint es wenig Hoffnung auf eine baldige Lösung zu geben.

Ein Rückblick: Das Gelände am Försterberg hat eine bewegte Geschichte. Das ehemalige Hotel „Villa Blumenthal“ wurde 1872 auf diesem Areal erbaut, auf dem auch das ehemalige Forsthaus liegt. Auch ein Sanatorium gab es einmal auf dem Gelände. Geblieben von alledem sind letztlich Ruinen. Das baufällige Gebäude des ehemaligen Hotels stürzte im Dezember 2021 ein und bot anschließend lange Zeit ein „jämmerliches Bild“, wie es der CDU-Stadtrat Jochen Borg damals ausdrückte.

Viele Ideen – wenig passiert

Vor etwa 15 Jahren keimte dann Hoffnung auf, als die Firma Urbanbau aus Schönaich das Areal übernahm und das „KurAtrium“, eine Art Hotel für pflegebedürftige Menschen, bauen wollte. Geplante Investitionskosten: rund 30 Millionen Euro. Doch statt 70 bis 80 Arbeitsplätzen und Platz für 220 Bewohner oder gar einem neuen Wohnquartier, von dem der damalige Bürgermeister Mack noch 2016 sprach, entstand – nichts.

Bei den Abbrucharbeiten der maroden Gebäude stieß man dann auf Herausforderungen, die „zusätzlich Zeit und Aufwand gekostet haben“, erklärte der Bad Wildbader Bürgermeister Marco Gauger im vergangenen Jahr. Und diese Aufräumarbeiten sind immer noch nicht komplett beendet, wie er auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt.

Abbrucharbeiten aufgeschoben

„Die eingestürzten und maroden Gebäude konnten ja zum Glück schon komplett abgeräumt werden“, teilt er mit und schreibt weiter: „Ein weiterer Altbestand auf dem Areal (das ehemalige ‚Sanatorium am Kurgarten‘) muss noch entfernt werden, bevor wir in die konkrete Projektierung und Vermarktung einsteigen können.“ Dieser Schritt sei allerdings im Zuge der Sparmaßnahmen für den Haushalt 2026 „aufgeschoben“ worden. Was bedeutet, dass dieses Jahr hier nichts mehr passieren dürfte.

Gespräche mit Investoren fanden statt. Es gab Verhandlungen mit einem Investor aus Ditzingen, zu einem Abschluss kam es letztlich aber nicht. Der Investor ging, ebenso der Bürgermeister.

Und mit Gauger als Mack-Nachfolger wurden die Planungen für das Areal neu angestoßen, um „für dieses besondere Areal etwas Passgenaues zu finden“, sagte er 2022, rund 100 Tage nach seinem Amtsantritt.

Keine neuen Planungen

Bereits vor einiger Zeit gab es zudem Gespräche mit einem Projektträger aus dem Nordschwarzwald. „Mit diesem regionalen Projektträger haben wir bereits sehr gute Ideen für eine passende Bebauung entwickelt. Vertraglich ist allerdings noch nichts festgelegt“, sagte Gauger im vergangenen Jahr.

Und heute? Offenbar ist weiter nichts passiert, denn die Argumentation des Bürgermeisters ist noch die gleiche wie vor einem Jahr: „Grundsätzlich sollten wir an dieser Stelle auf Qualität statt Schnelligkeit setzen.

Das heißt, dass ein Bebauungskonzept zur besonderen Lage am Kurpark passen muss: mit Sichtachsen ins Grüne, Bauen mit Holz“ - allesamt Schlagworte, die er bereits im vergangenen Jahr erwähnte: „Sichtachsen ins Grüne, Bauen mit regionalen Rohstoffen, ein kluges Parkraumkonzept und ein gutes energetisches Konzept“.