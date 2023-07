1 Für den „Försterberg“ sucht die Stadt nach wie vor eine passgenaue Lösung. Foto: Bernd Mutschler

Der Försterberg bleibt eine unendliche Geschichte. Mal wieder ist die Stadt im Gespräch mit Investoren. Immerhin: Das Gelände soll bald geräumt werden. Doch wie geht es dann weiter?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











„Die Lage am Kurpark ist etwas ganz Besonderes“ – Bad Wildbads Bürgermeister Marco Gauger macht keinen Hehl daraus, dass das weitläufige Gelände am Försterberg eines der – wenigen – Filetstücke ist, die es in der Stadtentwicklung noch gibt. Aber so gut die Lage auch ist, so groß sind auch die Probleme damit. Und das nicht erst seit dem 27. Dezember 2021. Da nämlich stürzte das ehemalige Hotel am Kurgarten in sich zusammen. Derzeit – also rund eineinhalb Jahre später – bietet sich direkt neben der katholischen Kirche das gleiche „jämmerliche Bild“, wie es CDU-Stadtrat Jochen Borg bereits im Oktober 2022 bezeichnete. Und auch der Geruch ist nicht besonders angenehm. Auch jetzt noch schlägt Spaziergängern der modrige Geruch der Trümmer entgegen.