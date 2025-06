1 Am Bad Wildbader Försterberg soll Wohnraum entstehen. Die Frage ist nur, wie und wann? Foto: Bernd Mutschler Seit vielen Jahren soll der Bad Wildbader Försterberg entwickelt werden. Ideen gab es dabei schon viele – getan hat sich wenig. Das soll sich ändern. Aber wann?







Link kopiert



Seit vielen Jahren gibt es Überlegungen, was mit dem Försterberg direkt am Bad Wildbader Kurpark oberhalb der Trinkhalle geschehen soll. In all diesen Jahren gab es viele Projektideen – darunter auch sehr ehrgeizige. Passiert ist aber wenig.