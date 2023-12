Förster stellt Betriebsplan vor: Auch im Friesenheimer Wald gibt es Personalmangel

1 In den vergangenen Monaten hat es zwar mehr geregnet als im vergangenen Jahr, dennoch steht 2023 noch immer weit hinter den notwendigen Wassermengen zurück. Foto: Bohnert-Seidel

Der Betriebsplan des Friesenheimer Waldes ist vom Gemeinderat beschlossen worden. Bei der Vorstellung beklagte der Förster, dass es nicht leicht ist, weitere helfende Hände zu finden. Das Einkommen stehe nicht im Verhältnis zum körperlichen Einsatz.









Erstmals seit 24 Jahren, nach Orkan Lothar, konnte der Forstbetrieb einen Überschuss in Höhe von 2500 Euro erwirtschaften. Dass es dem Gemeinderat jedoch in keinster Weise auf einen Überschuss ankommt, sondern die Gesundung und der Erhalt des Waldes absolut oberste Priorität hat, machten alle Fraktionsvorsitzenden in der Sitzung des Gemeinderats deutlich.