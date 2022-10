Pilzsammler parken in Wäldern auf der Baar alles zu

4 Darauf sind die vielen Menschen im Wald aus: Steinpilze gehören zu den genießbaren und begehrten Pilzsorten. Foto: jggrz/Pixabay

Auch wenn der Sommer trocken und für die Tier- und Pflanzenwelt problematisch war: Der Herbst 2022 ist für Pilzliebhaber ein Traum. Den Verantwortlichen im Fürstlichen Forst geht es im Wald derzeit allerdings zu lebhaft zu.















Donaueschingen - Selten waren in den Wäldern der Region so viele Steinpilze und Maronen-Röhrlinge zu finden wie zurzeit. Das treibt nicht nur die Menschen im Kreisgebiet in die Wälder, auch aus anderen Kreisen und dem benachbarten Ausland kommen Suchende, die ihre Körbe füllen möchten.