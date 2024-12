Förster berichtet im Gemeinderat: Das ist die aktuelle Situation im Friesenheimer Wald

Format wird modernisiert Ettenheimer Weinparty soll künftig die Weinmesse ersetzen

Die Stadt Ettenheim will ihren Rebensaft in einem neuerem und modernerem Format präsentieren. Im Gasthaus Lamm in der Altstadt sollen Livemusik, Kulinarisches und natürlich die Erzeugnisse verschiedener Weingüter die Besucher locken.