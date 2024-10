Förderverein Zunftarchiv in Hausach: Mehr Mitsprache gewünscht

1 Der bestätigte Vorstand: die Vorsitzende Stephanie Hilberer(vorne), mit Silvia Müller (von links), Jochen Bothe, Hildegard Schmider und Hermann-Josef Keller. Foto: Christiane Agüera

Der Förderverein Zunftarchiv spendete 10 000 Euro an die Narrenzunft.









Link kopiert



„Wir sind froh, dass es den kleinen, feinen Verein gibt“, dankte Vize-Narrenvater Daniel Sonntag dem Förderverein Zunftarchiv in der Hauptversammlung im Gasthaus Akropolis Löwen für die geleistete Arbeit. Auf „zwei mittelprächtige Jahre mit zufriedenstellendem Ergebnis“ blickte Kassierer Jochen Bothe zurück. Unter anderem aus mehreren „schweißtreibenden Altpapiersammlungen“ und den Mitgliedsbeiträgen seien Einnahmen in Höhe von rund 9780 Euro erzielt worden. Trotz gegenüberstehender Ausgaben rundete der Förderverein auf und spendete 10 000 Euro an die Freie Narrenzunft Hausach. „Wie in den Jahren zuvor auch“, so Bothe. Das Team um Vorsitzende Stephanie Hilberer mit dem stellvertretenden Vorsitzenden Hermann- Josef Keller, Kassierer Jochen Bothe, Schriftführerin Carolin Künze sowie den Beisitzerinnen Silvia Müller und Hildegard Schmider wurde von der Versammlung für weitere zwei Jahre gewählt. Claudia Beitz und Simone Engel bleiben Kassenprüferinnen. Stephanie Hilberer kündigte gemeinsam mit Hermann-Josef Keller und den beiden Beisitzerinnen ihre letzte Amtszeit an. „Wir sind meilenweit weg vom Museum“, regte Jochen Bothe zur Diskussion an. Das Vorstandsteam des Fördervereins wünscht für die Zukunft, was die Ausstellungen anbelangt, mehr Transparenz, Mitsprache und Mitwirkung.