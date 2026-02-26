Förderverein wird gegründet: In Allmannsweier wird um den Erhalt des Gemeindehauses gebangt

Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinde Allmannsweier wollen einen Förderverein gründen. Im Fokus steht der Erhalt des Gebäudes in der Schulstraße.
Für die evangelische Kirchengemeinde Allmannsweier ist die Gründung eines gemeinnützigen Fördervereins geplant. So wollen sich die Gemeindemitglieder künftig koordinieren und das vielfältige und aktive Gemeindeleben unterstützen – und auch künftig ermöglichen. Denn es gibt die Sorge, aufgrund zurückgehender Kirchensteuermittel und sinkenden Zuweisungen das Angebot in Zukunft reduzieren zu müssen.