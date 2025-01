Der Verein zur Förderung des Vereins- und Dorflebens in Vollmaringen blickte auf seiner Mitgliederversammlung auf ein erfolgreiches Jahr voller Aktivitäten und Gemeinschaft zurück. Die Versammlung bot neben einem Rückblick die Gelegenheit, Zukunftsprojekte zu besprechen und langjährige, engagierte Mitglieder zu ehren.

Vor der Versammlung fand eine Besprechung zwischen Ortsvorsteher Daniel Steinrode und den Vorsitzenden der Vollmaringer Vereine und Institutionen statt. Ziel war es, die Dorftermine für das kommende Jahr zu koordinieren.

Die Versammlung wurde von Andreas Graf, dem Vorsitzenden des Vereins, eröffnet. In seiner Rede unterstrich er die Bedeutung als Dachverband für die ortsansässigen Vereine, die eng zusammenarbeiten, um das dörfliche Miteinander lebendig zu halten.

Zu den angeschlossenen Vereinen gehören der Sportverein, der Musikverein, der Männergesangverein, die Nabu-Ortsgruppe, die Narrenzunft, der Förderverein der Grundschule, der Kindergarten, die Grundschule, die Freiwillige Feuerwehr sowie die katholische und evangelische Kirchengemeinde. Diese Gruppen tragen maßgeblich zur aktiven Dorfgemeinschaft bei.

Nach den Berichten des Vorstands standen Wahlen an, in denen Katrin Lehre und Klaus Kurz einstimmig in den Vorstand gewählt wurden. Die Mitglieder sprachen dem gesamten Vorstand einstimmig das Vertrauen aus und entlasteten ihn für seine Arbeit im vergangenen Jahr. Die Wahlleitung übernahm Ortsvorsteher Daniel Steinrode, der anschließend auch ein Grußwort an die Versammlung richtete. Er dankte den Anwesenden für ihr Engagement und hob die Bedeutung des Vereins für das Dorfleben hervor.

Sabine Krespach zum Ehrenmitglied ernannt

Ein Höhepunkt der Versammlung war die Ehrung verdienter Mitglieder. Wolfgang Braun wurde für sein langjähriges Engagement im Vorstand gewürdigt und erhielt als kleines Zeichen des Dankes ein Weinpräsent von Andreas Graf.

Besonders hervorgehoben wurde auch Sabine Krespach, die über viele Jahre hinweg tatkräftig im Verein mitgewirkt hat. In seiner Ansprache dankte Andreas Graf Sabine Krespach für ihre unermüdliche Arbeit, insbesondere im Küchenbereich. Er überreichte ihr eine Urkunde und ernannte sie zum Ehrenmitglied des Vereins.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt war die Planung kommender Veranstaltungen. Für das Jahr 2025 sind zwei Höhepunkte geplant: Das Dorffest, das erstmals zweitägig am 28. und 29. Juni stattfinden soll, und das Konzert des Heeresmusikkorps am 18. November in der Stadthalle Nagold. Diese Veranstaltungen sollen viele Besucher anziehen und das Dorfleben weiter stärken.

Zum Abschluss der Versammlung konnten die Mitglieder ihre Ideen und Wünsche für die Zukunft äußern. Andreas Graf dankte allen Beteiligten für ihre Unterstützung und die rege Teilnahme an der Versammlung. Mit den geplanten Projekten und dem Engagement der Mitglieder bleibt der Verein eine unverzichtbare Säule für das Gemeinschaftsleben in Vollmaringen und wird auch weiterhin die Entwicklung und Förderung der Dorfgemeinschaft maßgeblich mitgestalten.