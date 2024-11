1 In der Halle herrscht reger Andrang. Foto: Reinhardt

Die Spielzeugbörse wurde zum vollen Erfolg. Es gab Modelleisenbahnen, Puppen und viele weitere Angebote.









Land in Sicht für Spielzeugfreunde! Der Förderverein Piratenschiff hat am Samstag mit seiner ersten Modelleisenbahn-, Puppen- und Spielzeugbörse in der Lauffener Sport- und Festhalle einen Volltreffer gelandet.