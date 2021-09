2 Der Beirat des Fördervereins Martinskirche hat sich neu aufgestellt (von links): Gert Lichtenberg, Hans-Friedrich Hoffmann, Thorsten Rach, Klaus Backhaus und Christel Sauter. Foto: Eyrich

Kirchensanierung: Förderverein Martinskirche hat neue Aktive im Beirat / Knzert mit Christoph Zehendner

Der Förderverein Martinskirche kommt langsamer als bisher, aber stetig voran auf dem Spendenweg für die Sanierung des Gotteshauses. Mithelfen soll das Benefizkonzert von Christoph Zehendner.

Albstadt-Ebingen. Der Förderverein Martinskirche hat in seiner jüngsten Hauptversammlung den Beirat neu besetzt: Stellvertreter des wiedergewählten Vorsitzenden Thorsten Rach ist künftig Gert Lichtenberg. Erstmals ins Gremium gewählt haben die Mitglieder Klaus Backhaus, der in seiner Zeit als Vorsitzender des Kirchengemeinderates qua Amt dabei war. Außerdem verstärkt Christel Sauter das Gremium. Hans-Friedrich Hoffmann ist wiedergewählt worden.

Dass der Verein sein Spendenziel – 50 000 Euro jährlich für den Spendenweg "Alles unter einem Dach" – in Zeiten der Coronavirus-Pandemie verfehlt hat, hatten die Mitglieder befürchtet, und nun ist es so gekommen. 170 972 Euro sind aktuell in der Spendenkasse, davon 97 000 Euro durch 296 Einzelspenden, 31 000 Euro durch Veranstaltungen, 13 600 Euro an Mitgliedsbeiträgen, 2000 Euro, die Gottesdienstbesucher gespendet haben, 8000 Euro von Jubilaren, die als Dank für einen Gottesdienst einen Beitrag leisten wollten, und 7500 Euro durch den "Ebinger Beitrag" der Gemeindemitglieder.

Das vierte Vereinsjahr läuft Ende Oktober aus – bis dahin hatte der Verein 200 000 Euro angepeilt, aber coronabedingt unter anderem auf sprudelnden Einnahmen des Benefizkonzertes "Crossover" verzichten müssen, das zwei Mal ausgefallen ist. Laut Thorsten Rach muss die Kirchengemeinde zur Sanierung der Martinskirche – vor allem das Dach hat es nötig, denn es ist über 110 Jahre alt – 750 000 Euro selbst beisteuern, also die Hälfte der Gesamtkosten. "Bevor wir nicht zwei Drittel unseres Beitrages zusammenhaben, wollen wir nicht mit der Sanierung beginnen, betont Rach. Es kann also noch dauern.

Pandemie hin oder her will der Förderverein im November mit einer Veranstaltung in das fünfte Jahr seines Bestehens starten. Ob der Adventsnachmittag am Ersten Advent in der Martinskirche stattfinden kann und unter welchen Bedingungen, hängt ebenfalls noch vom weiteren Verlauf der Pandemie ab. Fest steht, dass der nächste Goldene Dachziegel bereits in greifbarer Nähe ist, denn ihn bekommt der Spender, der die 175 000 Euro voll macht – egal wie hoch seine eigene Spende ist. Bei dieser Belohnung handelt es sich um einen originalen Dachziegel der Martinskirche in goldener Farbe und mit dem Zeichen des Fördervereins.

Für die Dachsanierung, wenn sie dereinst beginnt, haben Rach und seine Mitstreiter auch schon eine originelle Idee: "Wir wollen Menschen einladen, Dachziegeln zu beschriften." Wenn dann in 100 Jahren andere das Dach sanierten, könnten sie nachlesen, was die Menschen in Ebingen in den 2020er-Jahren bewegt habe. Für Samstag, 18. September, ab 17 Uhr plant der Förderverein Martinskirche ein Benefizkonzert mit dem Liedermacher und Theologen Christoph Zehendner. Dafür ist eine Anmeldung erforderlich unter Telefon 07431/ 47 74 oder im Internet unter www.ev-kirche-ebingen.de.