Positiv blickte die Vorsitzende des Fördervereins der Kindertagesstätte Buchenberg, Sonja Klausmann, bei der Hauptversammlung auf das Jahr 2023 zurück. Ziel war es, Mitglieder zu gewinnen, Spenden zu sammeln und den im Jahr 2023 neu gegründeten Verein in der Gemeinde zu etablieren.

Rückblick Aktivitäten wie die Teilnahme an der Freizeitbörse der Vereine in Königsfeld und bei Weihnachten im Dorf 2023 auf dem Kirchplatz in Buchenberg waren erfolgreich und sorgten für ein Plus in der Vereinskasse. Der Verein will in diesem Jahr wiederholt an beiden Veranstaltungen teilnehmen. Zudem ist die Umgestaltung des Gartens der Einrichtung geplant. Außerdem stand diesen Sommer schon der Tag der offenen Tür zur Einweihung der neu errichteten Krippe in der Kita an.

Spenden fließen in Neuinvestitionen

Kassenbericht Wie dem Kassenbericht von Melanie Moosmann zu entnehmen war, fließen derzeit fast alle, nicht an einen besonderen Spendenzweck gebundenen Spendengelder, in Neuanschaffungen für die Kindertagesstätte. Es konnten bisher einige materielle Dinge wie Musikinstrumente, Lautsprecher, ein Erzähltheater, Bücher, Handpuppen und diverse kleinere Spielzeuge angeschafft werden.

Spenden Die Tierarztpraxis Weisserhof und das Gästehaus Linde aus Buchenberg spendierten im vergangenen Jahr höhere Summen an den Förderverein, so dass größere Anschaffungen für die Kinder in der Kindertagesstätte Buchenberg möglich waren.

Obolus Ein Obolus der einzelnen Eltern der Kitakinder zum Start jedes Kindergartenjahrs auf das Konto des Fördervereins, ermöglicht der Einrichtung jeden Tag Getränke an die Kinder auszugeben und deren Portfolio zu gestalten.

Unermüdlicher Fleiß der Mitglieder

Eigeninitiative Es sei sehr lobenswert und unverzichtbar für die Kindertagesstätte, wenn für unvorhersehbare Dinge, Beschaffungen oder Arbeitseinsätze auf den Förderverein zurückgegriffen werden kann. Das vorgesehene Budget der Gemeinde Königsfeld lässt nicht viel Spielraum für extra Ausgaben, so dass Eigeninitiative gefragt ist.

Lob Im vergangenen Jahr konnten die Mitglieder des Vereins schon viel bewegen. Unermüdlicher Fleiß der einzelnen Mitglieder habe zu strahlenden Kinderaugen geführt, lobte und dankte Matthias Weisser, der den Ortschaftsrat an diesem Abend vertrat.

Wahlen Neu gewählt werden musste die Stellvertretende Vorsitzende, Ressort Finanzen. Melanie Moosmann stellte sich zur Wiederwahl und besetzt den Posten nun für weitere zwei Jahre. Ebenso galt es die Kassenprüfer für das Geschäftsjahr 2024/2025 zu bestimmen. Nicole Dold und Annette Fuchs waren ebenfalls bereit ihr Amt um ein weiteres Jahr weiterzuführen und wurden erneut gewählt.

Vorschau Bei ihrem Blick in die Zukunft verdeutlichte Sonja Klausmann auch, dass es weiter einiger Anstrengungen bedarf, neue Mitglieder zu finden, Spenden zu sammeln und an verschiedensten Aktionen durch Arbeitseinsatz der Mitglieder und Eltern sowie Großeltern der Kindertagesstätte teilzunehmen.

Zum Verein

Info

Der Verein zählt derzeit 52 aktive Mitglieder seit der Gründung vor einem Jahr. Der Vorstand zeigt sich zufrieden, sucht aber unbedingt nach Neuzugängen und helfenden Händen. Informationen zur Mitgliedschaft im Förderverein der Kindertagesstätte Buchenberg können auf Facebook oder Instagram oder unter der Mailadresse foerderverein.kita.buchenberg@gmail.com erfragt werden.