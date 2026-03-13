Förderverein in Bad Liebenzell: Knapp 1100 Arbeitsstunden im Jahr 2025 geleistet

Der Förderverein aus Beinberg ist im Ort an vielen Stellen aktiv. Das Backhaus würde es ohne ihn nicht geben. 2026 steht für den Verein ein Großprojekt an.
„Wir sind der älteste Förderverein der Stadt“, sagte die Vorsitzende Marion Krause im Gemeinderat. Dort stellte sie ihren Verein aus Beinberg vor. In den vergangenen Sitzungen bekamen verschiedene Fördervereine die Möglichkeit, sich und ihre Anliegen im Gremium zu präsentieren. Nun war der Förderverein für das Dorfzentrum Beinberg an der Reihe.