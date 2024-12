Förderverein hat Hauptversammlung: Kindergärten erhalten je 3200 Euro

1 Frohe Gesichter gab es bei der Hauptversammlung. Foto:

Für die drei Einrichtungen hatte der Förderverein „Hausacher Kindergärten“ am vergangenen Donnerstag in seiner Hauptversammlung eine freudige Überraschung parat. Erfreulich: Das erzielte Spendenergebnis toppte das Vorjahresresultat.









Gelungene Überraschung in der Hauptversammlung des Fördervereins „Hausacher Kindergärten“ am Donnerstag in der „Burgschänke“: Insgesamt 9600 Euro überreichte der Förderverein um Vorsitzende Stephanie Harpeng an die drei Hausacher Kindergärten. „Wir konnten das Vorjahresergebnis von 3100 Euro pro Kindergarten noch einmal toppen“, machte es Kassiererin Diana Offenburger spannend, bevor sie die drei symbolischen Schecks austeilte.