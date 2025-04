Ein Wiener in Hausach Die Fasent hat es dem Stadtschreiber angetan

Der Wiener Hanno Millesi ist einer von drei Schriftstellern, die in dieser Saison im Rahmen des Leselenz-Stipendiums für jeweils sechs Wochen in Hausach leben. Im Gespräch mit der Redaktion gab der Österreicher Einblicke in seine Tätigkeit.