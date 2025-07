Das war für die Vorstandschaft Grund genug, eine kleine Jubiläumsfeier beim Bürgerhaus in Oberwaldach zu organisieren.

Nachdem Vereinsvorsitzender Gebhard Weißgerber die Gäste im ehemaligen Feuerwehrmagazin und im angrenzenden Festzelt begrüßt hatte, fand ein ökumenischer Gottesdienst, gehalten von den Diakonen Toni Babic (katholisch) und Ralf Hornberger (evangelisch) statt.

Musiker sorgen für gute Stimmung

Während der Mittagszeit konnten die Anwesenden nicht nur ihren Durst und Hunger stillen, sondern sich auch durch den „Schwarzwaldbua“ Tim Penz an der Gitarre und seinem Vater Ralf am Akkordeon musikalisch unterhalten lassen. Die beiden Akteure wechselten dabei mehrmals ihre Standorte und sorgten mitten im Publikum mit ihren eingängigen Weisen für gute Stimmung.

Hier wird geschminkt. Foto: Karl Hackstock

Anwesende Gründungsmitglieder des Fördervereins durften sich auf eine auf ihren Namen ausgestellte Dankesurkunde freuen, überreicht von Waldachtals Bürgermeisterin Annick Grassi beziehungsweise von Vereinschef Weißgerber.

Ein Prosit der Gemütlichkeit: Vereinschef Gebhard Weißgerber (von links), hinten die Musikanten Ralf und Tim Penz. Foto: Karl Hackstock

Auch an Kinder war gedacht worden. Neben der Hoflinde stehend, umrahmte ein vier Meter hoher Kunststoff-Dalmatiner den Eingang zu einer Hüpfburg, in der der Nachwuchs seine Sprung- und Balancierfähigkeiten testen konnte. Weitere Angebote fanden die Kids dann an einem schattigen Plätzchen vor dem Jugendraum.

Jugendraummitglieder kümmern sich um die Kids

Einige engagierte Jugendraummitglieder unter der Leitung von Tanja Noder und Jasmin Schnalle waren hier aktiv. So konnten sich Kinder von Veronika Meier oder von Vivien Schnalle mit Motiven unterschiedlicher Größe schminken lassen, sich von Marie Schnalle oder von Paula Vees einen Button herstellen lassen oder einfach selbst zum Farbstift greifen und sich künstlerisch austoben.

Kurz-Infos zum Verein: Förderverein Bürgerhaus Waldachtal-Cresbach e.V. Vorsitzender Gebhard Weißgerber 100 Mitglieder Homepage:www.buergerhaus-cresbach.de