Förderung Kreis Calw: 600 000 Euro für innovative Projekte

Der Landkreis hat noch Fördergelder übrig. Diese sollen die Klimaneutralität in den Kommunen stärken, die sich nun auf das Geld bewerben können.
2023 gehörte der Landkreis Calw zu den Gewinnern des Wettbewerbs „Auf dem Weg zur Klimaneutralität“. Mit dem wolle das Land „Vorreiter-Kommunen“ unterstützen, heißt es auf der Homepage des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft. Es gehe bei dem Projekt darum, „bisher wenig erprobte und deutlich beschleunigend wirkende Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen“.