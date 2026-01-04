Förderung in Freudenstadt: Welche Unternehmen davon profitieren können

Ab sofort unterstützt die Stadt Freudenstadt die Ansiedlung inhabergeführter Betriebe in der Innenstadt mit einer Förderrichtlinie für zunächst drei Jahre. Danach wird evaluiert.
Der Wunsch nach einer Stärkung der Innenstadt als Einzelhandelsstandort ist in Freudenstadt nicht neu. Das vor fünf Jahren initiierte „Pop-up-Stores“-Projekt und die Auslobung eines Gründerwettbewerbs im Jahr 2023 dienen bereits diesem Ziel. Innenstädte und der Einzelhandel stünden, auch aufgrund der Konkurrenz mit anderen Innenstädten und des Onlinehandels, unter Druck.