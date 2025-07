Der Gemeinderat Altensteig hat einstimmig bewilligt, dem SSV Walddorf bei der Giebelsanierung der Tennishalle mit 3600 Euro unter die Arme zu greifen.

Nach den Vereinsförderrichtlinien der Stadt kann eine solche Investition mit zehn Prozent gefördert werden, allerdings maximal mit 20.000 Euro. Der derzeitige Kostenvoranschlag liegt bei etwa 35.200 Euro, der Anteil von zehn Prozent wurde entsprechend aufgerundet.

Außerdem wurde die Spielvereinigung Berneck/Zwerenberg mit 13.500 Euro bedacht. Diese möchte gern den Geräteschuppen wieder aufbauen und dort einen Schulungsraum einrichten. Die geplanten Kosten liegen bei rund 135.000 Euro.

„Eigenleistung ist enorm“

Stadträtin Claudia Bertram-Schuler lobte: „Es ist enorm, was da an Eigenleistung einfließt.“ Sie regte an, wenn die einzelnen Posten doch etwas zu gering angesetzt sind und die Endabrechnung höher als geplant ausfalle, die Stadt auch mehr fördern könne. Allgemein hofft sie, dass ein solches Projekt, wie es die Spvvg gestartet hat, auch andere Fußballvereine in der Kernstadt inspiriert.

„Die Erfahrung zeigt, dass die Planung dann meistens passt“, meinte Bürgermeister Oliver Valha zu den möglicherweise sehr knapp angesetzten Kosten.

Stadtrat Tobias Schmid wies darauf hin, dass auch der Gemeinderat Neuweiler darüber entscheiden müsse, Zwerenberg gehört zu Neuweiler. „Vielleicht können Sie das ja beim Kollegen in Neuweiler unterstreichen“, bat er Bürgermeister Valha. Der hatte in der Hinsicht gute Nachrichten: Neuweiler hat bereits zugestimmt, tatsächlich zieht Altensteig mit seiner Zusage nach.

Valha wies in der Sitzung zusätzlich darauf hin, dass die Vereinsförderrichtlinien derzeit überarbeitet würden und zeitnah eine Anhörung der Vereine stattfinden solle.