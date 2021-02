Förderung in Albstadt Reaktivierung der Talgangbahn hat gute Chancen

Der Investitionsaufwand ist aber natürlich nicht alles; der Betrieb kostet auch Geld, und zwar nicht nur einmal, sondern immer wieder – laufende Kosten sind bekanntlich die unangenehmsten. Doch im Falle eines sehr guten oder guten Nachfragepotenzials ist das Land bereit, die Kosten für den Standardbetrieb – ein Zug pro Stunde und Richtung – zur Gänze zu übernehmen. Wer einen noch höheren Takt bieten will, muss dafür selber zahlen; andererseits steigt, wie die Beispiele der Ammer- und der Ermstalbahn zeigen, mit der Zugfrequenz auch die Zahl der Fahrgäste.

Für Albstadt von besonderem Interesse

Und dann gibt es da noch eine Bestimmung, die für die Albstädter von besonderem Interesse ist: Wer sich beeilt und mit seinen reaktivierten Bahnkilometern unter den ersten 100 im Lande ist, dem stellt das Land ein besonderes Bonbon in Aussicht, nämlich die Finanzierung des Zugbetriebs gemäß dem Landesstandard im Schienenpersonennahverkehr. Wer könnte da "Nein" sagen?

Die Albstädter Gemeinderäte – man merkte es ihnen am Donnerstagabend an – würden gerne "Ja" sagen, aber sie befinden sich in einem Dilemma: Einerseits möchten sie so schnell wie möglich zur Sache kommen, denn es gilt ja – siehe oben – das Windhundprinzip.

Kosten-Nutzen-Verhältnis deutlich über der Richtmarke

Andererseits ist die Reaktivierung der Talgangbahn Teil eines größeren Ganzen, nämlich des Projekts RegioStadtBahn, und sowohl Dirk Seidemann als auch Christoph Heneka, der Finanzdezernent des Landkreises, rieten ihnen davon ab, die Initiative zu ergreifen und vorzupreschen. Ein Brief ans Stuttgarter Verkehrsministerium, in dem sie lebhaftes Interesse bekundeten, sei vollkommen ausreichend und angemessen. Er ist, wie Oberbürgermeister Klaus Konzelmann mitteilte, bereits formuliert und wird umgehend auf die Reise gehen.

Lesen Sie auch: Denkfabrik Zollernalb: Neue Ideen rund um Regional-Stadtbahn

Andererseits sind die Albstädter als echte Schwaben nicht bereit, die Katze im Sack zu kaufen: Die Ergebnisse der standartisierten Bewertung und vor allem die Kostenschätzung stehen noch aus. Dass das Kosten-Nutzen-Verhältnis mit 1,43 deutlich über der Richtmarke 1 liegt, hat sich herumgesprochen, doch wieviele Millionen die Regio­StadtBahn verschlingen wird, das wird Dirk Seidemann erst im Sommer sagen können – und wer bezahlt, womöglich noch später.

"Tübinger sind ein eigenes Völkle"

Die Tübinger, laut Uli Metzger von den freien Wählen "a oiges Völk­le, wie mir au", werden im Herbst noch einen Bürgerentscheid veranstalten, und was dabei herauskommen könnte, weiß keiner. Metzger befürchtet, dass sowohl die Reutlinger als auch die Tübinger, die im Zweckverband RegioStadtBahn zurzeit noch als eigenständige Partner neben den drei Landkreisen auftreten, auf die Idee kommen könnten, sich mit dem Hinweis auf die Kreisumlage, die sie zahlen, aus der Verantwortung zu ziehen. Heneka mochte das nicht ausschließen, gab aber zu bedenken: "Sie selbst würden es dann gewiss nicht anders halten."

Acht Kilometer "Riesenbaustelle"

So oder so, ehe der Preis nicht bekannt ist, werden die Albstädter bei der Reaktivierung der Talgangbahn nichts übers Knie brechen. Müssen sie auch nicht, erklärten Seidemann und Heneka unisono. Anders als die Konkurrenz, die vielfach erst noch Machbarkeitsstudien erstellen muss, sind sie schon fast mit der Vorplanung fertig – die RegioStadtBahn macht’s möglich. Das sei ein ordentlicher Vorsprung, versicherten die Gäste, der sich so bald nicht einholen lasse.

"Sie müssen keine Angst haben; die 100 Kilometer werden nicht so schnell vergeben sein", sagte Heneka. "Die Talgangbahn ist nur acht Kilometer lang, aber Sie werden sehen: Das wird eine Riesenbaustelle."