Förderung für Vereine im Wiesental: Engagement wird gefördert

Hans Zeiher (l.) vom ASV Schopfheim erhält die Urkunde von Jurymitglied Thomas Sauter. Foto: Naturenergie Vereine aus Schopfheim und Hasel werden ausgezeichnet.







Zum zweiten Mal stärkt der Energieversorger Naturenergie mit seinem Fördertopf regionales Engagement: 25 Projekte überzeugten die Jury durch Kreativität, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Mehrwert, heißt es in einer Mitteilung. Insgesamt wurden Preisgelder in Höhe von 20 000 Euro ausgeschüttet. Darunter sind auch Vereine und Institutionen aus dem Wiesental. Der Malteser Hilfsdienst Schopfheim etwa erhält Unterstützung in Höhe von 500 Euro für seinen Hundebesuchsdienst. „Jeder Hund braucht eine Ausbildung und die kostet“, sagte Alexandra Hauser, die mit ihrem eigenen Hund zur Preisverleihung kam. „Unsere Leidenschaft liegt im Erhalt der Natur“, betonte Hans Zeiher, Vorsitzender des Angelsportvereins Schopfheim, und berichtete von den vielfältigen Renaturierungsmaßnahmen, die sein Verein entlang der Wiese umsetzt. Der SV Hasel freut sich über 1500 Euro, die der Verein in die Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED steckt. Weitere Preisträger aus dem Wiesental sind der Verein Solidarische Landwirtschaft Möhrenblick Schopfheim (1000 Euro), der Verein Kambium Schopfheim (1500 Euro) und der Bruuchtumsverein Eie Schopfheim (500 Euro).