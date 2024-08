Das Regierungspräsidium Tübingen hat dieser Tage die Bewilligungsmitteilungen zur Feuerwehrförderung an die Landkreise und die Stadt Ulm versandt und den Landratsämtern die Haushaltsmittel zur Unterstützung der kreisangehörigen Gemeinden zugewiesen.

„Unsere Schwerpunkte bei der Förderung des Feuerwehrwesens liegen auf Fahrzeugen und Feuerwehrhäusern. Damit stärken wir das Ehrenamt der Feuerwehr, dessen Einsatzkräfte eine optimale Ausstattung für ihre bedeutende Tätigkeit zum Schutz von Menschen, Tieren und Sachen benötigen. Die Zuschüsse unterstützen die Gemeinden und Landkreise im Regierungsbezirk Tübingen spürbar bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach dem Feuerwehrgesetz,“ erläuterte Regierungspräsident Klaus Tappeser.

Die Städte und Gemeinden im Zollernalbkreis erhalten für das Jahr 2024 insgesamt 634.250 Euro zur Projektförderung im Feuerwehrwesen. Damit bezuschusst werden Bauvorhaben und Fahrzeugbeschaffungen.

907.500 Euro fließen in den Zollernalbkreis

Zu der Projektförderung kommen 273.250 Euro an sogenannten Pauschalfördermitteln – insgesamt fließen damit 907.500 Euro in den Zollernalbkreis. „Wir freuen uns sehr, dass das Land unsere örtlichen Feuerwehren so tatkräftig unterstützt. Dies ermöglicht es uns, in diesem Jahr sämtliche förderfähigen Anträge vollständig zu berücksichtigen. Dadurch können wir unsere Einsatzkräfte optimal ausstatten und die Sicherheit und Effizienz unserer Feuerwehren weiter verbessern“, betont Kreisbrandmeister Sven Röger.

Dank der Mittel können etwa eine Netzersatzanlage für das Feuerwehrhaus Bitz und Digitalfunkgeräte in Rangendingen beschafft werden. Mehrere Städte und Gemeinden werden beim Kauf von Fahrzeugen unterstützt: Albstadt (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Mannschaftstransportwagen), Balingen (Tragkraftspritzenfahrzeug), Bisingen (Mannschaftstransportwagen), Burladingen (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug), Geislingen (Löschgruppenfahrzeug), Hechingen (Einsatzleitwagen), Nusplingen (Löschgruppenfahrzeug und Tragkraftspritzenanhänger) und Obernheim (Löschgruppenfahrzeug).