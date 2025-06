Förderung für den Zollernalbkreis: Feuerwehren bekommen dicke Finanzspritze

1 „Bitte kommen“: Kreisbrandmeister Sven Röger am Funkgerät. Über die Landesförderung ist die Modernisierung der Technik bei mehreren Feuerwehren im Zollernalbkreis möglich. Foto: Steffen Maier Eine Landesförderung stärkt elf Projekte im Zollernalbkreis. Unter anderem gibt’s zwei neue Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge.







Im Zollernalbkreis erhalten elf Projekte der Feuerwehren finanzielle Unterstützung durch das Land Baden-Württemberg. Über das Förderprogramm nach der Zuwendungsrichtlinie Feuerwehrwesen stellt das Land rund 576 000 Euro zur Verfügung und ermöglicht so wichtige Investitionen in Fahrzeuge und Ausrüstung. Das teilt das Landratsamt in Balingen mit. Unter anderem werden zwei neue Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge 20 für die Feuerwehren Bisingen und Rosenfeld gefördert, ebenso ein Gerätewagen Logistik 1 für Balingen sowie ein mittleres Löschfahrzeug für Burladingen.