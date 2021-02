1 Foto: © Joachim Wendler – stock.adobe.com Foto: Schwarzwälder Bote

Bei L-Bank offenbar ein Fehler unterlaufen

Die Landesregierung hat die Förderung der Integrationsbeauftragten der Gemeinde mit Jahresbeginn durch einen Teil-Rücknahmebescheid gestoppt. Dies teilte Bürgermeister Torben Dorn während der jüngsten Gemeinderatssitzung mit.

Dauchingen. Durch Einsatz der Landtagsabgeordneten Martina Braun ist es aber gelungen, eine kulante Regelung zu erreichen. Demnach hat die Gemeindeverwaltung am 2. Februar einen Teil-Rücknahmebescheid über die Zuwendung zur Förderung der Integrationsbeauftragten-Stelle per Fax erhalten und am 5. Februar per Post.

Begründet wird die Teil-Rücknahme mit Fehlern bei der Antragstellung, die von der Gemeinde gewählte Konstruktion führe zu einer nicht förderfähigen Sachausgabe und sei keine förderfähige Personalausgabe.

"Gleich am 5. Februar wurde unsere Wahlkreisabgeordnete Frau Braun über den Teil-Rücknahmebescheid der Förderung informiert. Noch am gleichen Tag teilte sie uns mit, dass sie eine Anfrage diesbezüglich an das Sozialministerium BW gesendet hat und sie uns telefonisch kontaktiert, sobald eine Antwort vorliegt", teilte Bürgermeister Torben Dorn auf Anfrage mit.

Am 11. Februar habe die Landtagsabgeordnete der Grünen dann per E-Mail über eine Rücksprache mit dem Sozialministerium bezüglich des Teil-Rücknahmebescheids informiert. Demnach verbleibe der ganz überwiegende Teil der Förderung bei der Gemeinde, lediglich der Zeitraum vom März 2021 bis zum Ende der dreijährigen Förderzeit bis zum 31. Dezember 2021 müsse von der Gemeinde finanziert werden.

Sozialministerium räumt Missverständnisse bei der Ausschreibung ein

In der E-Mail habe Braun mit folgenden Worten informiert: "Das Entgegenkommen des Ministeriums erscheint mir sehr kulant. Mehrere betroffene Kommunen dürfen den größten Teil der Förderleistungen für Integrationsbeauftragte im Rahmen des insgesamt dreijährigen Förderzeitraums behalten. Damit räumt das Sozialministerium ein, dass bei der Förderausschreibung Missverständnisse entstanden sind. Ihre Förderleistungen für einen Integrationsbeauftragten werden ab März 2021 gestoppt. Die Förderperiode endet im Dezember 2021. Das Ministerium übernimmt für die verbleibenden zehn Monate keine Auszahlung mehr, da die Einstellung von Integrationsbeauftragten über Trägerschaften in besagtem Förderprogramm nicht anerkannt werden."

Der Bürgermeister sieht in der E-Mail ein Indiz, dass Dauchingen mit dem Problem nicht alleine steht: "Dies legt nahe, dass wir nicht die einzige Kommune sind, welche die Integrationsarbeit über eine Trägerschaft oder interkommunal über Personalleihe geregelt hat." Das sei nicht zutreffend, teilte ein Sprecher des Ministeriums mit: "Nein, Dauchingen ist in der Tat ein landesweiter Sonderfall."

Warum das Ministerium beziehungsweise die mit der Förderung beauftragte L-Bank den Antrag, obschon angeblich oder tatsächlich nicht förderfähig, positiv beschieden hat, und warum man das erst jetzt nach 26 Monaten korrigiert, antwortete das Ministerium: "Der gesamte Sachverhalt sowie die Gründe für den Zeitpunkt der Entscheidung durch die L-Bank sind dem Bescheid zu entnehmen, der an die Gemeinde ging." Aus anderer Quelle war zu erfahren: Bei der L-Bank sei schlicht ein Fehler unterlaufen, der erst jetzt nach interner Revision berichtigt werde.

Der Bürgermeister zeigt sich mit dem Vorgang unzufrieden: "Integrationsarbeit von Gemeinden fordern, mit Förderungen dafür werben und schließlich Förderrücknahmen als kulant bezeichnen, sieht so grüne Landespolitik aus?" Am 12. Februar habe sich die Gemeinde bei der direkt gewählten Abgeordneten für die schnelle Rückmeldung und ihren Einsatz beim zuständigen Ministerium bedankt. "Außerdem hatten wir uns erlaubt anzufragen, wie ab sofort die Integrationsarbeit finanziert werden soll oder ob keine Notwendigkeit mehr gesehen wird, weiterhin Integrationsarbeit in Kommunen zu leisten. Auf eine Antwort warten wir noch", so Dorn.

Der zweite Landtagsabgeordnete Karl Rombach (CDU) war von der Gemeinde nicht in den Vorgang eingeschaltet worden. "Da wir in der glücklichen Lage sind, über zwei Abgeordnete im Landtag von BW zu verfügen, welche auch noch beiden Regierungsparteien angehören, liegt es in der Natur der Sache, jeweils die Abgeordnete beziehungsweise den Abgeordneten um Hilfe zu bitten, deren oder dessen Parteikollegin oder Kollege das jeweils zuständige Ministerium leitet. Wir halten es für unangemessen und deplatziert, beide Abgeordnete mit der gleichen Angelegenheit um Hilfe zu bitten", teilte Dorn zur Strategie mit.

Im Übrigen habe die Gemeinde Widerspruch gegen diese Entscheidung eingelegt, weil ein rechtskräftiger, begünstigender Verwaltungsakt vorliege, dessen Rücknahme für rechtswidrig erachtet wird. Das sei grundsätzlich möglich, informierte der Ministeriumssprecher dazu, bislang (Stand 25. Februar) sei aber kein Einspruch eingegangen. "Ein solcher ist bei der L-Bank einzulegen, da diese den Teilrücknahmebescheid erlassen hat. Erst wenn sich die L-Bank dazu entschließt, dem Widerspruch nicht abzuhelfen, wird die nächsthöhere Behörde, also das Sozialministerium, in das Widerspruchsverfahren einbezogen."

Gedanken über die Integrationsarbeit ab 2022 machen

Wie auch immer diese Angelegenheit und die Erstattung oder Nicht-Erstattung der zehnmonatigen Restlaufzeit ausgehen wird: Schon jetzt mögen sich die Gemeinderäte Gedanken darüber machen, wie die Integrationsarbeit ab 2022 gestaltet und finanziert werden soll, forderte Dorn während der Sitzung. Vor wenigen Monaten hatte der Rat einstimmig beschlossen, Asylbewerber künftig in Containern im Gewerbegebiet Riesenburg unterzubringen.