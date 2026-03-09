Förderprojekt in Mariazell: Kunstrasen bleibt vorerst ein Hoffnungsspiel

Das Bundesprogramm Sanierung kommunaler Sportstätten ist völlig überzeichnet. Unter 3600 eingereichten Projektskizzen ist auch eine aus Eschbronn dabei.
Nachdem das Bundesbauministerium Mitte Oktober einen Projektaufruf für das neue Förderprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ (SKS) gestartet hatte, waren der FV Locherhof und der SV Mariazell auf die Gemeinde zugegangen. Sie sahen darin und in einer zusätzlichen Landesförderung Chancen, den Hartplatz „Rote Erde“ beim Sportheim am Waldeck mit einer 90-prozentigen Förderung in einen Kunstrasenplatz umzuwandeln. Die Gesamtkosten wurden auf etwa 990 000 Euro geschätzt.