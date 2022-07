1 Die Erneuerung der Mehrzweckhalle Fischingen wird doppelt gefördert. Foto: Schwind

Gleich aus zwei Töpfen fließen Fördermittel für den Bau oder die Sanierung von Sportstätten in den Kreis Rottweil.















Kreis Rottweil - Im Rahmen der Sportstättenförderung 2022 gibt es für Projekte im Kreis Rottweil eine knappe Million Euro Fördermittel. Zimmern ob Rottweil erhält dabei für den Neubau der Sporthalle die höchste Förderung von 636 000 Euro.

"Ich freue mich sehr, dass im Rahmen des Solidarpakts Sport 2022 in den Wahlkreis Rottweil 965 000 Euro an Fördergeldern fließen", erklärt der Rottweiler Abgeordnete und Stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Stefan Teufel am Donnerstag. "Mit den Geldern werden Neubauten und die Sanierung von Sporthallen, Sportplätzen sowie Leichtathletikanlagen finanziert. Damit geben wir erneut ein Bekenntnis zum Sportland Baden-Württemberg ab und schaffen gemeinsam gute Bedingungen für den Trainings- und Spielbetrieb", fügt Teufel hinzu.

Besonderes Anliegen

"Die Förderung des Sports ist der CDU-Landtagsfraktion ein besonderes Anliegen" so Teufel und ergänzt: "Der Sport leistet einen herausragenden und vielseitigen Beitrag für die Gesellschaft. Er vermittelt Werte wie Fairness, Solidarität und Toleranz, fördert den Leistungsgedanken, überwindet soziale und kulturelle Grenzen, unterstützt die Persönlichkeitsentwicklung und dient zudem der Gesundheitsvorsorge."

Die Zuschüsse werden für Einrichtungen bewilligt, die sowohl für den Sportunterricht als auch für den Übungs- und Wettkampfbetrieb von Sportvereinen zur Verfügung stehen und damit vielseitig genutzt werden können. Schulsport und Vereinssport profitieren somit gleichermaßen.

Im Kreis Rottweil erhalten folgende Projekte eine Förderung

Rottweil, Sanierung des Stadions in Rottweil, 89.000 Euro;

Schramberg, Sanierung des Kleinspielfeldes am Bernecksportplatz in Schramberg, 24.000 Euro

Schramberg, Neubau einer Sport- und Festhalle (MZH) in Tennenbronn, 108.000 Euro

Sulz am Neckar, Sanierung und Erweiterung der Mehrzweckhalle in Fischingen,

108 000 Euro

Zimmern ob Rottweil, Neubau einer Sporthalle, 636 000 Euro.

Weitere 710 000 Euro für Fischingen

Und es gibt weitere gute Nachrichten: Sulz am Neckar erhält 710 000 Euro zur Erneuerung der Mehrzweckhalle Fischingen aus einem weiteren Topf der Sportstättenförderung. 2022 stellt der Bund insgesamt rund 13,9 Millionen Euro dafür zur Verfügung, das Land ergänzt diese Mittel um weitere rund 11,6 Millionen Euro. Einen Antrag stellen konnten Kommunen, die im Städtebauförderungsprogramm des Landes aufgenommen sind. Voraussetzung ist, dass die Sporteinrichtungen in einem städtebaulichen Erneuerungsgebiet liegen oder diesem dienen. Laut Teufel gehört die Halle in Fischingen damit zu den 38 Sportstätten im Land, die dieses Jahr aus fast 100 Bewerbungen von Städten und Gemeinden für eine Förderung ausgewählt wurden.