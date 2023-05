Nicht einmal eine ganze Stelle besetzen Hans-Ulrich Händel, der Beauftragte der Stadt Sulz für Bürgerengagement und Bürgerbeteiligung, und seine Mitstreiterin Gabriela Jansen zusammen. Die Fülle ihrer Aufgaben könnte eine ganze Abteilung beschäftigen. Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Demokratiestärkung steht auf dem Programm, Anerkennungs- und Würdigungskultur, Klimaschutz und Nachhaltigkeit, Innovation, Inklusion, Qualifizierung und Nachwuchsgewinnung.

Was aus den Aktivitäten auf diesen Feldern alles wurde, das hat Hans-Ulrich Händel jetzt dem Gemeinderat vorgestellt. Für seine diversen Aktivitäten hat das Bürgerengagement seit 2016 Fördermittel von 288 850 Euro erhalten. Geldgeber waren das Sozialministerium des Landes, die Allianz für Beteiligung, die EU mit dem „Leader“-Programm sowie zuletzt die private Körber-Stiftung für das Projekt „Deutschland besser machen“.

Impulse für die Stadtteile

So groß wie die Zahl der Fördermittel, so lang und bunt ist die Liste der unterstützten Aktivitäten. Da wurde unter sehr, sehr vielem anderen in Dürrenmettstetten die Gestaltung eines Kinderspielplatzes bezuschusst und in Sigmarswangen ein Dorfladen, es gab Hilfe bei der Anpflanzung hunderter Streuobstbäume und der Entwicklung von Produkten wie dem „3-Täler-Saft“, es gab Workshops zur Zukunft des Ehrenamts mit Dutzenden Teilnehmern in Hopfau, Fischingen oder Holzhausen. Unterstützt wurden in „Stadtteilimpulsen“ so unterschiedliche Aktivitäten wie Kunstausstellungen, der Bau eines Storchennestes, ein historischer Stadtrundgang in Bergfelden oder der Aufbau einer Website für einen Feuerwehr-Oldtimer-Verein.

Keineswegs, betonte Hans-Ulrich Händel, gingen Fördermittel großteils an externe Berater, wie im Gemeinderat vereinzelt gemutmaßt wurde.

Lokale Gruppen vernetzt

Besonders zwei der vielen Projekte hob Händel in seiner Bilanz hervor. Da ist zum einen die digitale Plattform „Sulz vernetzt“ für Initiativen und Vereine, die IT-Expertin Brita Springer aufgesetzt hat. Flapsig gesagt handelt es sich um ein lokales Facebook – darauf zugeschnitten, örtlichen Gruppen digitalen Austausch zu ermöglichen.

Aktuell sind dort beinahe 40 Gruppen und 270 Teilnehmer aktiv, Tendenz steigend. Der Schwäbische Albverein ist ebenso vertreten wie die Denkwerkstatt, das Netzwerk Streuobst oder die Initiative „Kultur hoch zehn“.

Nicht lange planen, sondern machen

Menschen mit und ohne Behinderung sowie sozial Benachteiligte, diese „stillen Gruppen“, aus der Isolation zu holen, das hat der von Gabriela Jansen betreute „Mittwochstreff“ bewerkstelligt. Er tritt jeden Mittwoch um 14 Uhr in der „Denkwerkstatt“ in der Brühlstraße zusammen – nicht nur zum Klönen, sondern auch um gemeinsam aktiv zu sein, wenn es etwa um die Unterstützung der Pflanz-Aktion „Sulz blüht“ geht oder um das Aufsammeln von Zigarettenkippen im Stadtpark.

Wenig am Schreibtisch planen, sondern machen und ausprobieren, das sieht Ulrich Händel als Erfolgsrezept – und ohne die vielen Sulzer, die sich gemeinnützig engagieren, würde natürlich gar nichts gehen. Künftige Aktivitäten sieht Händel insbesondere bei Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Denkbar sei zum Beispiel die Bürgerbeteiligung an der lokalen Produktion erneuerbarer Energien.

Wer eine eigene Idee nicht nur vorschlagen, sondern sie vor allem auch selbst umsetzen will, kann sich bei Hans-Ulrich Händel melden unter der Nummer 0163-443 95 47.