Der „Förderkreis Fußball TSV Boll“ bilanzierte das Geschäftsjahr 2024 und informierte bei der Hauptversammlung die Förderer des Fußballsports im TSV mit den Berichten aus der Vorstandschaft.

Nach aktivem Werben ist der starke Mitgliederzuwachs im vergangenen Jahr etwas abgeflacht, berichtete der Vorsitzende Thorsten Demer. Aktuell sind 34 Personen Mitglied im Förderkreis.

Im Jahr 2024 wurden der Rundenabschluss und die Weihnachtsfeier der aktiven Fußballmannschaft und AH finanziell unterstützt. Weitere Unterstützungen waren nicht möglich. Ein Zugriff auf das Vermögen des nicht eingetragenen Vorgängervereins war trotz aller rechtlichen Klärungen auf das private Sonderkonto lange nicht möglich.

Kassenbericht

Kassier Frank Lanthaler berichtete, dass es ein weitaus größerer Kraftakt wie angenommen erforderte, das auf einem privaten Sonderkonto deponierte Vermögen dem neu gegründeten eingetragenen Verein zuzuführen. Im laufe des Geschäftsjahres konnte das Konto aufgelöst werden und der Verein hatte Zugriff auf das Vermögen. Alle Formalitäten sind nun abgeschlossen und die Kassenführung ist in sauberen geregelten Bahnen möglich.

Wahlergebnisse

Die Wahlen fanden für zwei Jahre statt: erster Vorsitzender Thorsten Demer, zweiter Vorsitzender Klaus Wolf und Kassierer Frank Lanthaler sowie Schriftführer Patrick Uhl wurden einstimmig bestätigt. Für ein weiteres Jahr bleibt Kassenprüfer Daniel Mayer im Amt.

Ausblick

Der Förderkreis „Fußball“ ist am 29. Mai Ausrichter der Vatertagshockete auf dem Wasen. Die Unterstützung der Jugendabteilung bleibt wichtiges Thema. So wurden Vorschläge aus der Mitgliederversammlung vom Januar aufgegriffen. Die Planung einer Jugendveranstaltung mit Ausrüster Mabitz im Rahmen des Sommerfestes am 25. und 26. Juli ist angestoßen.