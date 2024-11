So verzögert eine Beschwerde bei der EU schnelles Internet in Neuweiler

Fördergeld in Gefahr

1 In Sachen Breitband läuft derzeit nicht alles rund. Foto: Wolf-Ulrich Schnurr

Der Breitband-Ausbau in Neuweiler, mit dem Lücken geschlossen werden sollen, verschiebt sich um voraussichtlich ein Jahr. Der Grund dafür ist kompliziert – es geht um Fördermittel, Fristen und die Frage, ob der Staat den Wettbewerb verzerrt hat.









Link kopiert



In Sachen schnelles Internet ist in der Gemeinde Neuweiler in den vergangenen Jahren einiges geschehen.