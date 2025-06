Aus dem Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg kommt die Nachricht, dass Villingen-Schwenningen mit Geld aus dem Städtebauförderprogramm rechnen kann.

2,5 Millionen Euro wurden für die „Südliche Innenstadt Schwenningen“ bewilligt. Doch was genau wird da eigentlich gefördert?

Bei dieser Frage kann Stadtsprecherin Madlen Falke weiterhelfen: Die Mittel werden vom Land demnach als Finanzhilfe für die Sanierungsmaßnahme „Innenstadt Schwenningen“ bewilligt.

Das dazugehörige Konzept, wonach VS das „s’Rössle“ samt Grundstück kaufen und dann abreißen soll, um darauf einen Neubau für Verwaltung, Stadtbibliothek und Volkshochschule zu erstellen, wurde im Gemeinderat im März mit großer Mehrheit gebilligt. Bei der Gelegenheit wurde seitens der Verwaltung gesagt, dass man insgesamt mit maximal zehn Millionen Euro Fördergeld rechne. Zu berücksichtigen sind die konkreten Haushaltsentscheidungen für den nächsten Doppelhaushalt.

Mittel auch für Kindergartenabbruch

Zu dem Sanierungsplan gehören laut städtischer Pressestelle auch der Gebäudeabbruch des Kindergartens Wilhelmspflege, die Pläne für die Schützenstraße und den Parkplatz Au und der Neubau des Kindergartens Mauthepark.

Die Fördermittel sind zudem für die Vorbereitung für die städtebaulichen Planungen und Gestaltungsmaßnahmen, gegebenenfalls in Form eines Wettbewerbs, vorgesehen.

Auch das Rathaus liegt im Sanierungsgebiet

Und das Rathaus Schwenningen bedarf einer Sanierung und wurde deshalb ebenfalls in das Sanierungsgebiet Schwenninger Innenstadt aufgenommen. „Bei den notwendigen Bedarfen handelt es sich vorrangig um Brandschutz und Barrierefreiheit – ein genaues Konzept muss noch bearbeitet werden“, erläutert die städtische Sprecherin hierzu.

Insgesamt erhalten in diesem Jahr acht Kommunen aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis mehr als 4,9 Millionen Euro aus der Städtebauförderung. „Ich freue mich sehr, dass unsere Region in diesem Umfang profitiert“, sagte unlängst in diesem Zusammenhang die grüne Landtagsabgeordnete Martina Braun und hob hervor: „Die Investitionen in Ortskerne, öffentliche Gebäude und Wohnraum sind ein starkes Signal für die nachhaltige Entwicklung im ländlichen Raum.“ Ziel sei es unter anderem, „lebenswerte Kommunen zu erhalten“.

Die Städtebauförderung

Ziele

Die Städtebauförderung ist als gemeinschaftliche Aufgabe von Bund, Ländern und Kommunen ein Instrument der städtischen Erneuerung. Sie soll die Kommunen dabei unterstützen, ihre Städte an wirtschaftliche, gesellschaftliche und ökologische Veränderungen anzupassen. So werden zum Beispiel die Errichtung von Schulen, Kindergärten und Spielplätzen, die Schaffung von Grünanlagen sowie barrierearmen Zugängen oder die Sanierung auf den aktuellen Stand der Technik gefördert.

Historie

Mit Hilfe der Städtebauförderung konnten in Baden-Württemberg nach Angaben des zuständigen Ministeriums mehr als 900 Kommunen in über 3400 Sanierungs- und Entwicklungsgebieten ihre städtebauliche Entwicklung voranbringen, Missstände beseitigen und Orte der Begegnung schaffen. Mehr als neun Milliarden Euro Bundes- und Landesfinanzhilfen wurden den Kommunen dafür in den vergangenen Jahrzehnten zur Verfügung gestellt.