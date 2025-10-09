Fördergeld für Furtwangen: Naturnaher Flussumbau kann starten

Für den Umbau der Hinteren Breg gibt es 575 800 Euro vom Land. Warum Bürgermeister Josef Herdner und Gabriele Siedle so von diesem Projekt schwärmen.
Eine kräftige finanzielle Unterstützung von 575 800 Euro für den naturnahen Umbau der Hinteren Breg übergab Regierungspräsident Carsten Gabbert an Bürgermeister Josef Herdner. Damit verbunden ist der Bau des Uferwegs vom Siedle-Museum bis zum Bregtalbad. Endpunkt ist der Museumsgarten, der unter anderem mit der „kleinen Bregterrasse“ einen Zugang zur Hinteren Breg bieten wird.