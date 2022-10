1 Der FC Holzhausen trifft nach dem Sieg gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen auf eine der stärksten Abwehren der Liga. Foto: Wagner

Nach dem Offensivfeuerwerk des FC Holzhausen gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen geht es für die Mannschaft von Pascal Reinhardt schon am Freitag mit dem Bus zum Tabellendritten 1. Göppinger SV.















SV Göppingen - FC Holzhausen (Freitag, 19 Uhr) - Die Jungs aus der Handball-Hochburg siegten zuletzt ebenfalls torreich mit 4:0 bei Schlusslicht FC Freiburg. Besonders ins Auge fällt bei den Gastgebern gleich die gute Defensive, die in den 14 Begegnungen bis jetzt erst 13 Gegentreffer, damit über die Hälfte weniger als die Reinhardt-Elf, gefangen hat.

Individuelle Fehler abstellen

"Das ist eine reife Mannschaft, die ich schon in der Spitzengruppe erwartet habe. An der Hohenstaufenstraße müssen wir unbedingt wieder besser verteidigen und dabei die individuellen Fehler abstellen. Vorne sind unsere gefürchteten Vier immer für ein Tor gut", weiß Reinhardt, was ihn in Göppingen erwartet.

Pokalschlager steht an

Froh ist man in Holzhausen über den Freitagstermin, da schon am Dienstag der Pokalschlager gegen die TSG Balingen ansteht. So bleibt aber auch wenig Zeit, gezielt an Defiziten zu arbeiten. Da trifft es sich natürlich gut, dass außer den langzeitverletzten wie Max Brendle nahezu der ganze Kader zur Verfügung steht . Auch der zuletzt fehlende Heiko Belser ist wieder an Bord.

Eine der Stärken des FCH

"Das ist für einen Trainer einerseits natürlich gut, andererseits erfordert es manch harte Entscheidung, da ambitionierte Spieler dadurch aus dem Kader rutschen", so Reinhardt. Aber gerade der neue Schwung von der Bank, ohne Substanzverlust, ist als eine der Stärken des Aufsteigers anzusehen. Auch hofft man natürlich, dass die zuletzt etwas auftretende Ladehemmung von Torjäger Janik Michel ein Ende findet.

Intensives Videostudium

Beide Teams sind nur drei Zähler voneinander getrennt in der Spitzengruppe zu finden und man darf gespannt sein, wie eine der besten Abwehrformationen in der Oberliga sich gegen den zweitbesten Sturm aus der Affäre zieht. Wie immer hat das Holzhausener Trainerteam ein intensives Videostudium der Göppinger absolviert und es bleibt abzuwarten, mit welcher Spielidee man gegen den Oberligastammgast unter Flutlicht antritt. Insgesamt dürfte man vom Level in etwa auf gleicher Höhe angesiedelt sein, sodass hoffentlich ein spannendes Spiel ansteht.