1 Sandra Armbruster (Mitte) freut sich über die Spende, die ihr von Bürgermeister Rudolf Fluck und Sebastian Duffner übergeben wird. Foto: Hettich-Marull

Der Sommerurlaub war geplant, Familie Armbruster aus Mönchweiler wollte ihn an der schönen­ ­Mosel verbringen – als kurz vor Urlaubsantritt die Bilder vom völlig zerstörten Ahrtal in die Wohnzimmer der Menschen in ganz Deutschland kamen. So entschloss sich die Familie zu helfen.















Mönchweiler - Auch im Schwarzwald saß man fassungslos vor dem Fernseher und konnte kaum begreifen, was diesen Sommer im Ahrtal geschah. Und so fasste die Familie Armbruster aus Mönchweiler einen schnellen Entschluss: Das noch fahrtüchtige, alte Auto des Sohnes sollte auf dem Weg in den Urlaub im Ahrtal einen neuen Besitzer finden – als Geschenk in schwerer Zeit.