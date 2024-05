Flut in Bisingen

1 Das Foto entstand am Vormittag des 3. Mai an der Einmündung der Klingenbachstraße beim Marktplatz. Foto: Kauffmann

Die Flut in Bisingen ist vorbei, viele Keller ausgeräumt, Aufräumarbeiten gehen weiter. Unter welchen Bedingungen die Versicherungen die Eigentümer nach der Flut in der Regel unterstützen.









Die Flut hat zahlreiche Eigentümer in Bisingen überrascht. Eine Woche später sind Schlamm und Unrat an den meisten Stellen schon beseitigt und das konkrete Ausmaß der Schäden wird erkennbar. Der nächste Gedanke geht bei vielen nun automatisch an die Versicherung. „Für die Hauseigentümer bedeuten vollgelaufene Keller oft eine Art Ausnahmezustand. Sie müssen nicht nur möglichst schnell den Schaden beheben, sondern auch dafür bezahlen, wenn sie nicht ausreichend versichert sind“, berichtet die Sparkasse Zollernalb auf Nachfrage.