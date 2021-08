1 Manuel Stauch fuhr mit seiner Mannschaft und schwerem Gerät in das Gebiet, das von Überschwemmungen schwer getroffen wurde. Foto: Kraushaar Foto: Schwarzwälder Bote

Soziales: Bagger- und Abrissunternehmen Stauch hilft in Ahrweiler / 2500 Tonnen Müll auf Deponie gefahren

Bad Liebenzell-Möttlingen. Zwei Bagger, eine Raupe und einen Radlader hat das Team der Firma Bagger Stauch aus Möttlingen auf die Tieflader hinter zwei großen Lastwagen verzurrt. Dazu kamen zwei Werkstattwagen. Manuel Stauch wusste nicht, was ihn erwartet. Der Chef des Möttlinger Bagger- und Abrissunternehmens setzte sich mit seinen Mitarbeitern zusammen und entschloss sich kurzfristig, mit schwerem Gerät in Richtung Krisengebiet zu fahren.

"Chaos" in der Organisation

Die Strecke war rund 330 Kilometer lang. Wer mit dem Unternehmer spricht, sieht automatisch einen Handwerker vor sich, der weiß, wie man anpacken muss. Die Aufgabe war für das ganze Team eine Herausforderung. Neben dem schweren Gerät waren auch 16 Paar Gummistiefel dabei.

Stauch zog mit seinem zehnköpfigen Unternehmen im Mai 2020 von Renningen nach Möttlingen auf das Areal des ehemaligen Bauunternehmens Walz um und richtete hier sein Büro ein. Alles, was fahren und schwere Maschinen bedienen konnte, fuhr mit, zeigte Stauch voller Stolz auf seine neunköpfige Begleitmannschaft. Sie zeigte einmal mehr den auf dem Bau gepflegten aber da auch notwendigen Zusammenhalt.

In Ahrweiler angekommen begannen sie direkt vor Ort mit Aufräumarbeiten. "Wir haben rund 2500 Tonnen Müll, Hausrat, Dreck auf eine in der Nähe angelegte Deponie gefahren", sagte Stauch über den dreitägigen Einsatz. "Was wir zu sehen bekamen, war noch schlimmer als unsere Vorstellungen. Ein Chaos, das gilt aber auch für die Organisation und die Koordination", nahm Stauch kein Blatt vor den Mund. "Wenn die nicht die Hilfe von vielen freiwilligen Bauunternehmen und die der Bauern hätten, die wären total verloren", so sein Eindruck. Er könne gut nachfühlen dass sich die Leute im Stich gelassen fühlten, lässt er an der Politik kein gutes Haar. Zuhause angekommen galt es erst mal die Eindrücke zu verarbeiten. "Die Jungs sind ganz schön platt. Das hat uns alle mitgenommen", so Stauch über die Stimmung in seiner Mannschaft.

Bis Freitag wurde bei ihm noch gearbeitet. Jetzt sind drei Wochen Betriebsruhe angesagt. Die dürfte sich jedoch zu einer "Unruhe" entwickeln. "Wir werden wohl nochmals rauffahren. Das ist einfach eine Herausforderung, der man sich stellen muss", so der Unternehmer.