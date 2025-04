1 Jung und Alt beteiligten sich an der Flurputzete in Altheim. Foto: Becht

34 Personen nahmen an der Flurputzete in Altheim teil. Der Kindergarten war bereits am Wochenende aktiv.









Link kopiert



Trotz bewölktem Himmel haben sich am Samstag 34 Personen zur Flurputzete an der Moste in Altheim getroffen.