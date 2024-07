Das Dornhaner Flurneuordnungsverfahren betrifft mehrere 100 Grundstückseigentümer. Deshalb wird es am Montag, 8. Juli, eine Informationsveranstaltung in der Stadthalle geben. Deshalb werden in der Zukunft immer mehr Pflöcke im Boden zu sehen sein.

Ab nächster Woche sind gleich mehrere Vermessungstrupps im Bereich Dornhan unterwegs – sie schaffen die Grundlage dafür, dass die landwirtschaftlichen Grundstücke von mehreren 100 Grundstückseigentümern neu zugeschnitten werden.

Die sogenannte „Besitzeinweisung“ ist für Oktober geplant und markiert einen wichtigen Meilenstein im Flurneuordnungsverfahren Dornhan. Eine Informationsveranstaltung hierzu findet am Montag, 8. Juli statt, schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung.

Pflöcke für die Grenzen

„Ein Projekt dieser Größenordnung haben wir nicht alle Tage“ sagt Roland Steinwandel, der zusammen mit Silvia Helmstädter die Projektleitung innehat. Verantwortlich für das gesamte Thema ist das Landratsamt, genauer gesagt, die Flurneuordnungs- und Vermessungsbehörde, in diesem Fall die Flurbereinigungsbehörde.

Steinwandel beschreibt vor Ort, was die Aufgaben der Vermesser in den nächsten Wochen sein werden: Im Bereich von Gundelshausen über den Killberg und das Oberhart bis zum Brachfeld werden die neuen Grundstücksgrenzen optisch mit Pflöcken markiert.

Ziel: Zusammenhängende Flächen

„Wir bitten die Bevölkerung, auf diese Pflöcke Rücksicht zu nehmen, sie gelten als Grenzzeichen“ sagt Steinwandel.

Vermessen werden insgesamt 1200 Hektar Fläche, die in der Hauptsache landwirtschaftlich genutzt wird, ein Teil davon ist Kommunalwald. Nach dem Vermessen beginnt dann die „Neuverteilung“ der Flächen – Ziel ist es, kleine Parzellen zu vermeiden und den Grundstücksbesitzern zusammenhängende Flächen zu übergeben.

Ein großer Meilenstein

Bei der neuen Zuteilung müssen unter anderem Bodenwert, Hang- und Flächenlagen und auch die Entfernung zum Hof berücksichtigt werden.

Ein echter Meilenstein im Verfahren ist dann die sogenannte „vorläufige Besitzeinweisung“: Besitz, Verwaltung und Nutzung sollen am 15. Oktober auf die Empfänger der neuen Grundstücke übergehen.

Besonderheiten bei Bewirtschaftung

Als reine Informationsveranstaltung hierzu findet für alle Teilnehmer an der Flurneuordnung Dornhan am Montag, 8. Juli, um 19 Uhr in der Stadthalle in Dornhan eine Teilnehmerversammlung statt.

Der nächste Termin steht dann am Donnerstag, 11. Juli, für die Bewirtschafter im Verfahrensgebiet an. Um 19 Uhr wird es im Bürgersaal des Farrenstalls in Dornhan um die Besonderheiten der Bewirtschaftung aufgrund der Besitzeinweisung gehen.

Karten werden verschickt

Mitarbeitende des Landwirtschaftsamtes und der Naturschutzbehörde werden dabei Rede und Antwort stehen.

Ende Juli bis Anfang August erhalten alle Teilnehmenden am Flurneuordnungsverfahren Verzeichnisse und Karten mit den neuen Flurstücken, am 6. und 9. August werden hierzu Auskunftstermine im Rathaus Dornhan angeboten.