Fluorn-Winzeln WM-Zeitreise: Ein Sonntag vor genau 40 Jahren

Meine Freunde und ich, alle so Anfang 20, waren damals aktive Fußballer beim VfL Fluorn. Und wir hatten im Juni 1978 eine sehr erfolgreiche Saison mit dem erstmaligen Aufstieg in die neu gegründete Bezirksliga Schwarzwald abgeschlossen. An diesem Sonntag qualifizierten wir uns durch einen 3:2-Sieg in Denkingen auch noch für das Bezirkspokal-Endspiel eine Woche später, am selben Tag wie das WM-Finale, in dem wir natürlich gerne die Deutschen gesehen hätten.

Doch die DFB-Elf tat sich anfangs schwer und quälte sich als Titelverteidiger mit nur einem Sieg gegen Mexiko (6:0) und zwei torlosen Unentschieden gegen Polen und Tunesien mühsam durch die Vorrunde. Auch im ersten Zwischenrundenspiel gegen Angstgegner Italien gab es ein 0:0. Und jetzt also am Sonntagabend die WM-Revanche gegen die starken Holländer.

Ein zufälliges "Date"