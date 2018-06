Innerhalb von einer Woche bekamen die Fußballer des SV Winzeln zum zweiten Mal ein Ständchen vom Musikverein Winzeln. Nach der Meisterschaft der ersten Mannschaft des SVW in der Kreisliga A1 konnte auch die Zweite nachziehen, sich mit einem 4:0-Erfolg den Titel in der Kreisliga C1 sichern und damit den Erfolg vom vergangenen Jahr wiederholen. Damit ist den SVW-Fußballern um ihren Trainer Ralf Schneider etwas Außergewöhnliches gelungen, denn noch nie konnte im Bezirk Schwarzwald ein Verein mit zwei Mannschaften in einer Saison Meister werden. Das nahmen die Musiker um Florian Jauch zum Anlass, aufzuspielen. Foto: Trik