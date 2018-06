Fluorn-Winzeln Wie der "Juni-Riss" zum Erfolg wird

Der Begriff Juni-Riss hat seinen Namen, weil ab Anfang Juni einjährige Triebe (Wassergeschosse) dann bereits 30 bis 40 Zentimeter lang und bezwingend besenartig (beim Steinobst) verzweigt sind. Das Wegreißen der Wassergeschosse geschieht am Ansatz. Die dadurch entstehende Wunde regt den Baum zum Wundverschluss an und hemmt das Längenwachstum. Dadurch ergibt sich eine verbesserte Belichtung des Bauminneren (Früchte, Blätter, Knospen). Bei einer späteren Durchführung sind die Triebe an der Basis verholzt und damit nicht mehr so einfach wegzureißen.

Beim Sommerschnitt ab Mitte August, wenn ein Großteil der Triebe das Wachstum eingestellt hat, müssen dann die Langtriebe (Wassergeschosse) glatt am Ansatz abgeschnitten werden. Wichtig dabei, so die Fachfrauen, ist jedoch, dass die Früchte nicht ganz freizustellen sind, bestehe doch dann die Gefahr, dass die Früchte den Sonnenbrand bekommen könnten. Sollten zu viele Früchte an einem Ast sein, sollten einige davon entfernt werden, so die Experten.

Sauerkirschen und Pfirsiche können bereits nach der Ernte geschnitten werden. Das em­pfehle sich besonders bei stark wachsenden Bäumen.