Fluorn-Winzeln Wie das Fliegen nach Winzeln kam

Der erste Start mit dem SG 38 wurde von Fluglehrer Johann Ketterer mit einer Flugdauer von acht Sekunden mittels zweier Gummiseile erfolgreich abgeschlossen. Die Flugschüler mussten zuerst einmal pendeln lernen. Dazu wurde das Fluggerät in den Wind gestellt. Der werdende Flieger lernte die Funktion der Flugsteuerung kennen, indem er versuchte die Tragfläche möglichst waagegerecht im Wind zu halten.

Rückschläge in den Aufbaujahren

Nach diesen Übungen war die Stunde der Wahrheit gekommen: Der erste Start war automatisch der erste Alleinflug. Der Fluglehrer musste am Boden bleiben, denn doppelsitzige Maschinen gab es noch keine. Nachdem der nötige Mut gefasst war, wurde der Flugschüler in dem noch offenen Führersitz festgeschnallt. Der Gleiter wurde in den Wind gestellt und der Hecksporn an der Startkralle befestigt.

Auf das Kommando "Ausziehen" wurden die Gummiseile von der Startmannschaft gestrafft. Beim Ruf "Laufen" rannte die Starter-Mannschaft los. Auf das Kommando "Los" gab man das Segelflugzeug frei. Durch den Zug der vorgestrafften Seile wurde das Flugzeug in die Luft katapultiert und bescherte einen Flug von wenigen Sekunden. Arbeitsaufwand und Flugzeit standen in keinem Verhältnis, doch die Männer der ersten Stunde freuten sich über noch so kleine Hüpfer.

Um einen geordneten Segelflugbetrieb zu erhalten und Passagierflüge durchführen zu können, trug sich der Verein, trotz klammer Kasse, 1955 mit dem Gedanken, ein Doppelsitzerflugzeug zu beschaffen. Die Wahl fiel auf den Typ Rhönlerche zum Preis von 6175 DM. Das Flugzeug wurde im August 1955 angeliefert. Bei einer feierlichen Taufe wurde das Segelflugzeug als Höhepunkt des jungen Vereins auf den Namen Heimbach-Lerche getauft. Spenden ermöglichten es, das damals moderne Segelflugzeug zu beschaffen.

Da sich das Gelände Wannenwiesen ausschließlich in Privatbesitz befand, durfte nur in der Vegetationspause geflogen werden. Sonst gingen die Winzelner Flieger auf dem Klippeneck ihrem Hobby nach. Bei der Suche nach einem geeigneten Gelände bot sich das Gemeindeeigene Gelände Eschachwiesen an der Ortsgrenze Winzeln-Aichhalden an.

Die Genehmigung durch das Regierungspräsidium zum Betrieb des Geländes als Flugplatz lag am 22. April 1958 vor. Um jedoch starten und landen zu können, mussten die quer über das Fluggelände befindlichen Wassergräben mühevoll in Handarbeit eingedolt und in die Eschach geleitet werden.

Die Aufbaujahre der Fliegergruppe Robert Moser war mit großen Mühen und Rückschlägen verbunden, verlor doch der Verein sein doppelsitziges Schulflugzeug Heimbach-Lerche bei einem tragischen Absturz. Fluglehrer Johann Ketterer starb dabei, und der 20-jährige Flugschüler wurde schwer verletzt.

Nach der Reparatur wurde die Heimbach-Lerche im Juli 1959 wieder in Betrieb genommen. Der Verein war gerade im Bau der Flughalle am Rande des Flugplatzes. In mühevoller Eigenarbeit wurde mit Traktoren samt Anhängern nachts der für den Bau benötigte Zement abgefüllt und zur Baustelle transportiert. Die Ziegelsteine wurden größtenteils gestiftet.

Otto Lamprecht als Pionier

Die für die Dachkonstruktion benötigten Nagelbinder wurden mit gespendetem Holz der Gemeinde und mehreren hundert Kilogramm Nägeln auf der Hagenwiese beim Bauhof hergestellt.

Werner Schmid übernahm das Amt des Vorsitzenden. Er hatte ein schweres Erbe anzutreten, galt es doch die Halle fertig zu bauen. Da aufgrund der vielen Arbeit das Fliegen für die Winzelner Flieger in den Hintergrund trat, entschloss sich der bislang eigenständige Verein 1970, mit der Fliegergruppe Schramberg-Dunningen unter dem neuen Namen Luftsportverein Schwarzwald zusammen zu schließen (LSV).

Das Segelfluggelände wurde zum Sonderlandeplatz ausgebaut und ermöglicht den heute rund 300 Mitgliedern die Ausübung des Flugsportes. Ein schwerer Schlag für den Verein war der Brand der Fliegerklause, einer ehemaligen Baracke beim Krankenhaus Schramberg, die dort abgebaut und beim Flugplatz als Fliegerheim aufgebaut wurde. Unter großem finanziellem Aufwand wurde die Fliegerklause mit Gastwirtschaft erstellt.

Wenn ein Flugsportler an Segelfliegen denkt, fallen ihm wohl zuerst die Wasserkuppe auf der Rhön oder die Hahnweide bei Kirchheim Teck ein. Doch auch in Dunningen, Schramberg, Freudenstadt oder Sulz gab und gibt es flugbegeisterte Menschen wie Otto Lamprecht in Winzeln, der mit Fug und Recht als Flugpionier bezeichnet werden kann, baute er doch schon in den 30er-Jahren als gelernter Wagner Fluggeräte. Für seine Verdienste wurde er vom Baden-Württembergischen Luftfahrtverband mit dem Diplom Otto Lilienthal ausgezeichnet.

Seine Begeisterung für den Bau von Modellflugzeugen teilte er nach dem Krieg (1948/50) mit Alfons Schweikert und einigen Jugendlichen aus der Gemeinde, und daraufhin wurde der Verein Robert Moser am 28. Januar 1951 gegründet.

Am 6. Juli 1969 fand der erste Großflugtag auf dem Fluggelände Eschachwiesen mit Festbetrieb in der Flugzeughalle satt.

Tag der offenen Tür auf dem Flugplatz

Der Schwarzwälder Bote schrieb damals: "Beim Großflugtag der rührigen Segelflugzeuggruppe Winzeln wurde bewiesen, dass dieser Gruppe von Jahr zu Jahr mehr gelingt und sich auch die Freude am Fliegen trotz schweren Ereignissen getreu dem Motto ›Gemeinsam sind wir stark‹ nicht nehmen ließ und fest zusammenhielt". Die gut 10 000 Zuschauer bewunderten die Kunstflugmaschine Bölkow Junior, den Fieseler Storch mit seiner Flugakrobatik oder die gewagten Kunstflugfiguren von Kunst- und Fluglehrer Erich Hezel. Dazu brauste die Düsenmaschine "Fuga Magister" mit 800 Sachen über den Flugplatz.

Viele Flugtage und Veranstaltungen fanden in den Jahren seit dem ersten Flugtag vor 49 Jahren satt. Nun veranstaltet der LSV Schwarzwald vom 14. bis 16 September auf dem Flugplatz einen Tag der offenen Tür.