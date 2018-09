Fluorn-Winzeln Werkstatt-Neubau ist ein Meilenstein

Bürgermeister Tjaden sagte, das Bruderhaus in Fluorn-Winzeln sei ein Leuchtturm in der Gemeinde. Sein Licht strahle weit über die Gemeindegrenzen hinaus und signalisiere Solidarität und menschliche Wärme. Die Bewohner seien in das Gemeindeleben gut integriert, und es bestünden vielfache Kontakte zu Vereinen oder beim Einkauf. Tjaden wünschte dem Bauvorhaben auch im Namen der Gemeinde, dass alles gut gelinge und in diesem Haus viele Jahre segensreiche Arbeit geleistet werden könne.

In ihrem Grußwort stellte Iris Wössner den Bereich Fördern und Betreuen (FUB) vor. In diesem Bereich würden zum Beispiel Menschen mit geistiger Behinderung betreut, die nicht oder noch nicht in der Lage sind, eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung zu besuchen. Ziel sei es, den Menschen einen Übergang in den Werkstattbetrieb zu ermöglichen.

In Vertretung von Diakon Fritz Wurster freute sich Pfarrer Johannes Götschke von der evangelischen Kirche über den Neubau und erteilte den Segen. Letztlich erklärte Architekt Hans-Dier Rehm den Bau. Es entstehen 36 moderne und barrierefreie Arbeitsplätze in den Bereichen Montage und Verpackung sowie 15 Plätze im Förder- und Betreuungsbereich (FUB). Räume für die "Grüne Gruppe" (Garten und Landschaftspflege) ein Kreativraum, ein Bildungsraum, ein Besprechungsraum, eine Kantine, Umkleideräume, rollstuhlgerechte Toiletten und Duschen, eine Garage und ein Lager sind ebenfalls vorgesehen. Beheizt werde das Gebäude mit Gas. Den Strom liefert eine auf dem Dach montierte Photovoltaikanlage.