Fluorn-Winzeln Von fantasievollen Werken bis zu andächtigen Balladen und Chorälen

Nachdem das Festjahr anlässlich 90 Jahre Musikverein Fluorn mit einer SWR1-Disco im März, dem großen Zapfenstreich sowie einer furiosen Blasmusikparty im April bereits fulminant gestartet ist, folgt noch vor der Sommerpause ein weiterer Höhepunkt im Programmverlauf. So veranstaltet die Fluorner "Eintracht" am Sonntag, 8. Juli, seit vielen Jahren wieder einmal ein Kirchenkonzert in der evangelischen Kirche in Fluorn.

Aktuell widmen Dirigent Axel Zimmermann und seine Fluorner Musikern die Proben ganz und gar der Vorbereitung für diesen Konzertabend. Dass Zimmermann mit seiner Stückeauswahl immer voll den Geschmack des Publikums trifft, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr.

Die Programmauswahl ist facettenreich und erstreckt sich von fantasievollen Werken über andächtige Balladen bis hin zu Chorälen.